نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويزلي سنايبس ينضم لحملة السخرية من مشروعات مارفل بين نجوم هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر النجم ويزلي سنايبس من التأجيل المتكرر للنسخة الجديدة من فيلم Blade الذي جسد سنايبس بطولته في مطلع الألفية.

ووفق ديد لاين، النسخة الجديدة تطرح ضمن عالم مارفل السينمائي من بطولة ماهرشالا علي، وتعرض تصويرها للتأجيل المتكرر بسبب استبدال المخرج لأكثر من مرة.

على الجانب الآخر أعلن المخرج الكبير جورج لوكاس عن أنه في صف أفلام مارفل، على عكس مخرجين آخرين كبار اعلنوا هجومهم على عالم افلام الابطال الخارقين الشهير.

ووفق ديد لاين، جورج لوكاس عبر عن حبه لهذا النوع من الافلام في لقاءات صحفية اجراها خلال تواجده في مهرجان كان السينمائي.

وشهدت الليلية الختامية لمهرجان كان السينمائي الدولي، تكريما مميزا للمخرج الكبير جورج لوكاس بمنحه سعفة ذهبية شرفية.

ووفق ديد لاين، تكريم لوكاس، كان بمنح المخرج الكبير فرانسيس فورد كوبولا لسعفة ذهبية شرفية له ضمن فعاليات اليوم الختامي من المهرجان.

وشهد مهرجان كان هذا العام حضورا مميز للمخرج والمنتج الكبير جورج لوكاس، الذي حرصت ادارة المهرجان على تكريمه عن مسيرته الفنية الكبيرة.

ونقل ديد لاين، لقطات من حضور لوكاس لجلسة التصوير الصباحية التي تنعقد ضمن فعاليات كان تقديرا لدور مخترع عالم Star Wars.

في الوقت نفسه شهدت لوس أنجلوس احتفالا مميزا بالعرض الخاص لأحدث مسلسل يتم طرحه ضمن عالم افلام حرب النجوم، بعنوان Acolyte.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للمسلسل الجديد، الذي يطرح ضمن انتاجات ديزني بلص الاصلية بحضور نجماته جودي ترنر وكاري آن موس وأمندالا ستنيبرج.

وبعد الثلاثية الناجحة التي ظهرت في بطولتها من عام 2015 حتى عام 2017، تستعد الممثلة الشابة ديزي رايدلي للعودة للظهور في بطولة سلسلة جديدة من افلام حرب النجوم.

وخلال مؤتمر جماهيري حاشد تم الاعلان خلاله عن مجموعة من احدث الاعمال المرتقبة التي ستطرح ضمن عالم حرب النجوم، اعلن عن ثلاثية جديدة ستكون من بطولة رايدلي تطرح في ترتيب زمني مختلف.

The Last Jedi

وفيلم The Last Jedi، كان أحدث مشروع سينمائي تظهر به ديزي رايدلي في دور البطولة، وطرح عام 2017، من بطولة مارك هامل في دور لوك سكاي ووكر، وجون بويجا وآدم درايفر وكاري فيشر وكيلي ماري تران.

أحدث اعمال حرب النجوم

وكان قد انطلق عرض الحلقة الأولى من الموسم الجديد من مسلسل The Mandalorian المشتق من عالم أفلام STAR WARS، خلال شهر مارس الماضي.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الحلقة الأولى من المسلسل حظيت بترحاب كبير من النقاد، لما قدمته من احداث مميزة، عوضت عشاق العمل الذين انتظروا عرضه لفترة طويلة.

نجاح يغطي على الإنتقادات

وعرض الموسم الجديد من The Mandalorian، يأتي بعد أن وجه النجم ليام نيسون انتقادات لمشاريع ديزني بلص المشتقة من عالم star wars، التي طرحت مؤخرا عبر سلسلة من الأعمال التليفزيونية.

وبحسب ديلي ميل، هذه الانتقادات أدلى بها نيوسن خلال حضوره كضيف في برنامج Watch What Happens Live مع المذيع أندي كوهين.