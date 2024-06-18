نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري يشارك جمهوره بصورة له برفقة تركي آل الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان ماجد المصري على التواجد بعرض فيلم ولاد رزق 3 في الرياض موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي، حيث شارك "ماجد" جمهوره بصورة له برفقة المستشار تركي ال الشيخ من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،.

نجوم الفن في عرض ولاد رزق 3



وعلى صعيد آخر، حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني الحضور للعرض الخاص لفيلم الأكشن والإثارة ولاد رزق 3 في الرياض موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي.

ونشرت الصفحة الرسمية للموسم الرياض مجموعة من صور أبطال العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وحضر الحفل الخاص المخرج طارق العريان ونجوم الفيلم، الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، ليلى علوى، إلهام شاهين، أحمد بدوى، نيللى كريم، المخرج أحمد مدحت، هالة صدقى، أحمد فهمى، نيكول سعفان، أكرم حسنى، إياد نصار، الناقد طارق الشناوى، المخرجة كاملة أبو ذكرى، سيد رجب، هشام نزيه، أحمد الرافعى، مصطفى سعفان، رزان مغربى، أيتن عامر وماجد المصرى، أسماء جلال، الموزع أحمد ابراهيم، وعدد كبير من الفنانين.وغيرهم من نجوم.

أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



آخر أعمال ماجد المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.