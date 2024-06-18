سفير الكويت بالخرطوم يؤكد استمرار دعم السودان وإقامة مشروعات خدمية وإنسانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 يونيو 2024 09:31 صباحاً - أكد سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري، استمرار دعم بلاده الإنساني للسودان، مشيرا إلى أن هناك مشروعات جرى الاتفاق عليها بين الهلال الأحمر الكويتي ونظيره السوداني تشمل عدة مجالات، منها تنقية مياه الشرب.

وأشار الظفيري - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء الكويتية إلى أن وفدا يضم مفوض العون الإنساني وممثلين لوزارة الصحة والجهات المعنية بالعمل الإغاثي في السودان، سيقوم بزيارة دولة الكويت قريبا لعقد اجتماعات مع وزارة الصحة و(اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة) وجمعية الهلال الأحمر لتنسيق العمل الإنساني وترتيب الأولويات والاحتياجات.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي نفذت مشروع توزيع الأضاحي لأكثر من 1500 أسرة في مراكز إيواء النازحين بمدينة (بورتسودان) شمال شرق السودان، على مدار يومين.