نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مبابي بعد إصابته الخطيرة في مباراة فرنسا والنمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، بأن هناك اتجاه لارتداء قناع للوجه في المباريات المقبلة، بعدما تعرض لإصابة قوية في أنفه، خلال مشاركته أمام النمسا، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وتعرض مبابي لإصابة قوية في الوجه خلال مشاركته في مباراة بلاده على النمسا أمس، على أثرها غادر أرضية الملعب في سيارة إسعاف.

وجاءت الإصابة نتيجة اصطدام رأس مبابي مع كتف كيفن دانسو لاعب النمسا، أدى لإصابته بنزيف في أنفه خلال المباراة التي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 1-0.

مبابي يعلق على إصابته القوية في مباراة فرنسا والنمسا

وفي تغريدة كتبها مبابي عبر حسابه على منصة "X" مازحًا: "أي أفكار للقناع؟"، للإشارة إلى أنه سيرتدي قناع للوجه لحماية أنفه إذا أراد اللعب في المباريات المقبلة من البطولة.

وكشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، في بيان رسمي، عن إصابة مبايي: "أصيب كيليان نجم فرنسا بكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا أمس الاثنين في الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا.

وأضاف: "خضع مبابي في البداية للعلاج بواسطة الطاقم الطبي والطبيب فرانك لو جال الذي شخص إصابته بكسر في الأنف. وتم تأكيد التشخيص عقب الفحوصات بالأشعة في مستشفى دوسلدورف".

وأوضح: "قائد المنتخب الفرنسي عاد لمقر معسكر بلاده، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون أن يخضع لجراحة على الفور".

وأكد الاتحاد الفرنسي، إنه سيتم صنع قناع للسماح للمبابي لاستئناف البطولة بعد الفترة المخصصة للعلاج".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الفرنسي أمام نظيره الهولندي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.