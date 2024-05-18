انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية: لم نتلق إمدادات طبية في غزة منذ 6 أيار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش في جنيف، ان المنظمة لم تتلق أي إمدادات طبية في قطاع غزة منذ السادس من أيّار الحالي.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن إغلاق معبر رفح يضعنا في وضع صعب فيما يتعلق بتنقل العاملين في المجال الطبي، فضلاً عن تناوب موظفي الأمم المتحدة والفرق الطبية، وفق الموقع الرسمي للمنظمة.

وأضاف أن الأهم من ذلك هو أن آخر الإمدادات الطبية التي تلقيناها في غزة كانت قبل السادس من أيار.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت في السابع من أيار الحالي، شرق رفح بالدبابات قبل الاستيلاء على المعبر وهو الباب الحيوي أمام قوافل نقل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المهددين بالمجاعة في غزة وفقًا للأمم المتحدة.

وأكد ياساريفيتش أن المشكلة الأكثر أهمية حاليا هي نقص المحروقات.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن هناك حاجة إلى ما بين 1.4 و1.8 مليون لتر من المحروقات شهرياً لاستكمال أنشطة المؤسسات الصحية والشركاء الآخرين في هذا القطاع.

وأضاف "حتى يوم أمس ومنذ إغلاق المعبر، دخل إلى رفح 159000 لتر فقط لجميع الشركاء العاملين في المجال الإنساني، وهي كمية غير كافية".

ويذكر ان من بين المستشفيات الـ36 في غزة، لم يعد هناك سوى 13 مستشفى يعمل بشكل جزئي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.