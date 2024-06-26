المنظمات الأهلية الفلسطينية:ما يحدث بغزة دليل على ازدواجية المعايير بأمريكا

جدة - نرمين السيد - قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة.





وأضاف "الشوا"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وقادته وكل من شارك في اتخاذ قرار ارتكاب جرائم بحق المدنيين في غزة.

وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع غزة أكبر دليل على ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية، موضحًا أن الولايات المتحدة توفر الغطاء لحماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة القانونية.

وأوضح أنه يجب تنفيذ تحركات دولية لحماية المشروع الوطني للشعب الفلسطيني.

وأكد أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لأن ما يحدث ليس انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني بل لمبادئ الإنسانية، مضيفًا أن هذه الدول لطالما ادعت احترام حقوق الإنسان، إلا أن العالم يمارس الآن ازدواجية المعايير فيما يتعلق بالواقع الذي يعيشه الأهالي في قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.