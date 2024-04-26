انت الأن تتابع خبر صور .. انقلاب سيارة المتطرف بن غفير وهذا وضعه الصحي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المستشفى إثر إصابته بعد انقلاب سيارته في الرملة.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية أن حالة بن غفير بن غفير متوسطة وتم نقله الى المستشفى.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن بن غفير نقل للمستشفى بعد إصابته في حادث مروري في مدينة الرملة.

وأفادت هيئة البث أن سيارة بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء الأمر الذي تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الوزير أصيب بعد انقلاب سيارته في الحادث المروري الذي وقع قرب مكان عملية الطعن التي شهدتها مدينة الرملة في وقت سابق اليوم.

وقال مكتب بن غفير، ان ابنته ابنته وحارسه وسائقه اصيبوا في الحادث.