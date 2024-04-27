انت الأن تتابع خبر القسام تنشر فيديو جديد سيهز الشارع الإسرائيلي ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام عبر موقعها الرسمي على تلغرام، مقطع فيديو ظهر فيه بعض الأسرى الإسرائيليين المحجوزين في غزة وهم يوجهون رسائل يتحدثون فيهم عن معاناتهم من القصف الإسرائيلي العنيف.

وتضمن الفيديو لقطات من حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد فيه ان الضغط العسكري هو من سيحرر الأسرى.

وعلقت القسام في الفيديو في اللغتين العربية والعبرية: الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم.

ومن المتوقع ان يهز الفيديو الشارع الإسرائيلي الملتهب منذ أشهر بمظاهرات تطالب بالافراج عن الأسرى واجراء انتخابات.