انت الأن تتابع خبر الرئيس الفلسطيني يخشى من ترحيل أهل الضفة إلى الأردن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مخاوفه من حدوث كارثة جديدة للشعب الفلسطيني، من خلال اجتياح الاحتلال رفح جنوب غزة، وترحيل أهل الضفة إلى الأردن.

وقال عباس: أخشى أن تتجه إسرائيل بعد غزة إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن.

وطالب عباس المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

كما طالب الدول الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة باعترافها بإسرائيل.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع، مؤكدا ان الوضع في غزة مؤسف للغاية.

وتابع عباس: إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأميركا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة، ولا بد من حل سياسي يجمع غزة والضفة والقدس في دولة فلسطينية مستقلة.