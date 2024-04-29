انت الأن تتابع خبر تطورات جديدة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجري وفد من حركة حماس مباحثات موسعة مع وفد أمني مصري في القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقد أعلن القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، أن وفدا من الحركة الفلسطينية غادر إلى مصر لبحث مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن أبو زهري قوله: "أكدنا للأشقاء في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم أمام أي ضغوط أمريكية".

هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأحد، وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع حماس تشمل إطلاق الأسرى مقابل تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة.

وذكر الموقع أن المقترح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حماس يتضمن الرغبة في مناقشة استعادة الهدوء طويل الأمد في قطاع غزة بعد الإفراج الأولي عن الأسرى.

وذكرت المصادر الإسرائيلية للموقع الأمريكي أن المقترح الجديد تم وضعه من قبل فريق التفاوض الإسرائيلي مع وفد المخابرات المصرية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أمله في أن توافق حركة حماس على اتفاق هدنة وتبادل أسرى، واصفا إياه بأنه "سخيّ جدًا" .

وقال بلينكن خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، "أمام حماس اقتراح سخي جدًا من جانب إسرائيل"، مضيفًا "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".

وجدد التأكيد على معارضة واشنطن لهجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلا: "لم نرَ بعد خطة تمنحنا الثقة في إمكانية حماية المدنيين بشكل فعّال".