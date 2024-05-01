انت الأن تتابع خبر جونسون يهدد الجنائية الدولية إذا أصدرت مذكرة اعتقال ضد نتنياهو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هدد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، المحكمة الجنائية الدولية في حال أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال جونسون، إنه إذا أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، فسيكون تطورا خطيرا، ويجب الرد عليها.

وأضاف جونسون أنه "يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم".

وقال إن "الجمهوريين والديمقراطيين متحدون في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي".

وهدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي يوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية" في حال إصدارها مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب مايكل ماكول، أنه "ينتظر نسخة مجلس النواب، بشأن فرض عقوبات على مسؤولي محكمة الجنايات الدولية المشاركين في التحقيقات بحق الولايات المتحدة وحلفائها".

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب الحرب في قطاع غزة.