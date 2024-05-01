انت الأن تتابع خبر دولة الاحتلال تحذر أنّها ستقوّض السلطة الفلسطينية .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقل موقع أكسيوس، الأربعاء، عن مسؤولين أحدهما إسرائيلي والآخر أميركي، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ حذرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أنها ستتخذ خطوات قد تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادتها.

ويخشى مسؤولون إسرائيليون بحسب الموقع من أنّ المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي.

ونقل الموقع أنّ "إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بأنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة إذا صدرت مذكرات اعتقال، وستنتقم عبر اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى انهيارها".

وأشار إلى أنّ "أحد الإجراءات المحتملة في هذه الحالة سيكون تجميد تحويل الإيرادات الضريبية التي تحصّلها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، والتي من دونها ستفلس السلطة".