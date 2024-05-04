انت الأن تتابع خبر حالة وفاة وعشرات الاصابات .. بيان سعودي جديد بشأن واقعة التسمم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة السعودية بيانا جديدا بشأن واقعة التسمم في الرياض، التي تسببت بحالة وفاة وعشرات الاصابات.

وأشارت الوزارة إلى أنها لم تسجل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الـ5 الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخراً في الرياض.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء السعودية "واس"، أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة، وأن 50 شخصاً من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "الوشيجي"، مضيفة أن "43 حالة تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة"، و11 حالة منومة بالأجنحة، و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، إضافة لحالة وفاة واحدة.

وأكدت أن الحالات المرصودة البالغ عددها 75 حالة، "منها 69 مواطناً سعودياً و6 مقيمين".

وأشارت إلى أن هذه الحالات جميعها "ارتبطت بتفشي تسمم غذائي، يعود لمصدر واحد"، لافتة النظر إلى أن "تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة أثمر السيطرة على التفشي".

وأردفت وزارة الصحة أنها "تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل".

ودعت إلى "ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والمعلومات الخاطئة".

وكانت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض كشفت في وقت سابق تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي التي تحدثت عنها وزارة الصحة، وقررت إغلاق معمل المنشأة المسؤولة عن الواقعة.

وقالت أمانة المنطقة في بيان "أغلقت الفرق الميدانية للرقابة الصحية فروع المنشأة ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة أو التطبيقات، وباشرت فرق الأمانة العمليات بالتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة الصحة العامة".