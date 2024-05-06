انت الأن تتابع خبر غارات إسرائيلية على رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت إسرائيل بعملية عسكرية على مناطق محدودة برفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين قولهما إن مصر رفعت مستوى التأهب في شمال سيناء بالتزامن مع قصف إسرائيلي عنيف استهدف مناطق امر بإخلائها شرق رفح تمهيدا لبدء عملية الاجتياح.



وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفادت أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا مصر، مساء الأحد، ببدء عملية إجلاء السكان من رفح جنوب قطاع غزة صباح الاثنين.



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، المسؤولة عن إدارة معبر رفح البري مع مصر، أن المعبر "يعمل بشكل طبيعي"، وهو ما أكدته أيضا قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية نقلا عن مصدر "رفيع المستوى".



وحثت إسرائيل المدنيين على إخلاء مناطق من مدينة رفح، الاثنين، فيما بدا أنه استعداد لهجوم تلوح به منذ فترة طويلة على "معاقل لحركة حماس".



وقال شهود إن بعض الأسر الفلسطينية خرجت تحت أمطار الربيع بعد أن تلقت تعليمات من خلال رسائل نصية واتصالات هاتفية ومنشورات باللغة العربية، بالانتقال إلى ما وصفها الجيش الإسرائيلي أنها "منطقة إنسانية موسعة" على بعد 20 كيلومترا في المواصي.

