انت الأن تتابع خبر البنتاغون يعلن الانتهاء من إتمام الرصيف البحري قبالة غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنتاغون الثلاثاء أن الجيش الأميركي أنجز بناء الرصيف العائم قبالة غزة لكن الأحوال الجوية الحالية لا تسمح بنقل المنشأة المكونة من جزأين بشكل آمن إلى موقعها المحدد.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ في تصريح لصحافيين "اليوم، أنجز بناء الرصيف العائم بجزأيه" بانتظار نقلهما إلى الموقع المحدد قبالة غزة.

ويرمي الرصيف العائم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.