انت الأن تتابع خبر بيان شديد اللهجة من الفصائل الفلسطينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا أكدت فيه رفضها أي وصاية على معبر رفح.

وقالت الفصائل في بيانها إنها لن تقبل من أي جهة فرض أي وصاية على معبر رفح أو غيره، معتبرة ذلك احتلالا.

وأشارت إلى أن أي مخطط لفرض الوصاية على معبر رفح سيتم التعامل مع تبعاته كما يتعامل مع الاحتلال.

وأكدت أن إدارة الوضع الداخلي شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة.

هذا وتوجه وفد أمريكي إلى رام الله لبحث مع مسؤولين فلسطينيين قضايا أمنية وسياسية عديدة.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن أحد الملفات سيكون بحث مدى جهوزية السلطة الفلسطينية لإدارة المعابر في قطاع غزة.