انت الأن تتابع خبر هاليفي يبعث رسالة قاسية لنتنياهو .. ما فحواها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، السبت أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، بعث رسالة قاسية إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة.



وبحسب القناة" أبلغ هرتسي هاليفي نتنياهو في الرسالة أن الجيش الإسرائيلي يعود للعمل العسكري مرة أخرى في أماكن سبق العمل فيها داخل قطاع غزة نتيجة لعدم اتخاذ قرارات سياسية بشأن تلك الحرب.



وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن رئيس الأركان بعث رسالة أو تحذيرا مثيرا إلى نتنياهو، "كابينيت الحرب" على غزة، مفادها أن الجيش الإسرائيلي مستمر في عمله العسكري وعودته إلى بعض المدن داخل غزة بدعوى أن سلوك حكومة نتنياهو "عبثي" ومن دون أي تحرك سياسي.



وأشارت القناة إلى أن تصريحات الجنرال هرتسي هاليفي جرت خلال في إحدى المناقشات التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ألقى رئيس الأركان كلمات قاسية على رئيس الوزراء نتنياهو.



في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".



ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "سكان جباليا والأحياء في محيطها إلى الإجلاء والتوجه إلى غربي مدينة غزة"، مؤكدا أنه "سيقوم بتوسيع العمليات في مدنة رفح الفلسطينية"، داعيا سكان شرقي رفح للتوجه إلى منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة" .