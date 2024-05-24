انت الأن تتابع خبر غزة:ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35709 شهداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة بغزة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 138 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 229 على قطاع غزة، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35709 شهداء و 79990 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.