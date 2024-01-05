أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور علي بهلول

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الدكتور علي بهلولبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور علي بهلول علي أحمد، عضو اللجنة الدائمة المحلية، مدير مكتب التربية والتعليم الأسبق بمحافظة الحديدة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن في قطاع التعليم.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لنجل الفقيد رياض علي بهلول وباقي أفراد الأسرة وكافة آل بهلول في مديرية الحوك محافظة الحديدة في هذا المصاب.

وأشاد الشريف، بمناقب الفقيد الذي يعد واحداً من أبرز القامات التربوية والعلمية والأكاديمية في جامعة الحديدة.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه وطلابه ومحبيه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".