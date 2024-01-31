أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 31 يناير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 31 ينايرفي مثل هذا اليوم 31 يناير استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة في عدد من المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

ففي 31 يناير 2016، استشهدت ثلاث نساء وثلاثة أطفال من عائلة فواز العزكي وأصيب سبعة آخرين بينهم أطفال ونساء من عائلة نوفل جراء استهداف طيران العدوان منازل المواطنين في منطقة الرحبة بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة.

وشن الطيران غارات على حديقة فرح لاند بمنطقة عصر ما أدى إلى أضرار بليغة في عدد كبير من منازل المواطنين المجاورة، كما استهدف حديقة 21 سبتمبر في مديرية معين بعدة غارات نتج عنها تضرر عدد كبير من منازل المواطنين، وقصف مبنى جامعة الملكة أروى في شارع الستين وألحق دماراً كبيراً بالمبنى.

وشن طيران العدوان غارتين على محطة المخا البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بمحافظة تعز ما أدى إلى تدمير خزانات الوقود الرئيسية في المحطة بشكل كامل، وتضرر العديد من منشآت المحطة التي كانت تعرضت سابقا لغارات أدت إلى توقفها عن العمل.

وشن الطيران المعادي أكثر من 20 غارة على مناطق مفرق الجوف والفرضة والخانق والطريق العام الرابط بين صنعاء ومأرب في محافظة مأرب، وأربع غارات على مديرية صرواح وأكثر من 100 غارة على مفرق الجوف في منطقة الجدعان.

طيران العدوان شن عدة غارات على مطار الحديدة الدولي، وغارة على نقيل بن غيلان في مديرية نهم وخمس غارات على قرية قرمان في مديرية بني مطر

بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.

وفي محافظة صعدة، شن الطيران المعادي ست غارات على مديرية باقم ومنطقة طخية مستهدفاً مزارع المواطنين وممتلكاتهم، وسلسلة غارات على مديرية الظاهر ومناطق متفرقة من مديرية رازح.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر في غارة شنها طيران العدوان على محل لبيع الحلوى بالسوق المركزي في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز، واستهدف بثلاث غارات الجسر الرابط بين مديرية المخا ومحافظة الحديدة.

طيران العدوان استهدف جسر عرفان في مديرية المخا الساحلية بثلاث غارات أدت إلى تدميره بالكامل وانقطاع الطريق الرئيسية الرابطة بين مديرية المخا وتضرر العديد من السيارات والشاحنات التي تمر في الطريق العام.

وأصيب مواطنان جراء غارة شنها طيران العدوان على جسر جوبح في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما شن ثلاث غارات على محطة الإرسالات الإذاعية بمديرية المراوعة.

وشن طيران العدوان غارة على وادي سريم بمديرية حريب القراميش وغارة على منطقة المحجزة وغارة على منطقة النجد بمديرية صرواح في محافظة مأرب، في حين استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف، مناطق متفرقة في صرواح، أدى إلى أضرار بمنازل ومزارع المواطنين.

وألقى الطيران المعادي قنبلتين عنقوديتين على مزارع المواطنين ومنازلهم في منطقة العبدين بمديرية صعدة، وشن غارتين على وادي الدقيق بمديرية كتاف مستخدما القنابل العنقودية، واستهدف وحدة صحية في منطقة ابن هويدي، وشن غارة على منطقة اضيق بالمديرية.

واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة حريب نهم في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وشن ثلاث غارات على الربوعة في عسير.

وفي 31 يناير 2018، استشهد 17 مواطنا وأصيب أكثر من 20 آخرين بغارتين شنهما طيران العدوان على جسر العبرات وسوق بمنطقة المفخاذ في مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الشرية بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين ومنازلهم، واستهدف بغارة مزرعة مواطن بمنطقة ضلاع ما أدى تضررها وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

طيران العدوان استهدف بخمس غارات منطقة الحشيشية في مديرية شعوب بأمانة العاصمة خلفت خسائر كبيرة في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وشن خمس غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارتين على مديرية اللحية في محافظة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد طفلان وتضررت منازل ومزارع المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأصيب مواطن بغارة لطيران العدوان استهدفت سيارته في منطقة المناقع بمديرية مستبأ محافظة حجة، بينما استشهد مواطن وأصيب آخر إثر سلسلة غارات على منطقة الغاوية بمديرية بلاد الطعام في محافظة ريمة.

واستشهد مواطن وأصيبت امرأتان بقصف للمرتزقة على منزلهم في قرية المنقم بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، وأطلقوا أكثر من 15 صاروخ كاتيوشا على قرية الزعفران ومحيطها في منطقة كيلو 16 بالمديرية نفسها.

وشن طيران العدوان عشر غارات على مزارع المواطنين بمديرية الجراحي وقصف المرتزقة بالمدفعية والأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة كيلو 7، وضواحي مدينة الحديدة،

وفي 31 يناير 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة عطان في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، وشن غارة على مديرية أرحب وغارة أخرى على مديرية بني مطر وثماني غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وسبع غارات على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارتين على الربوعة ومجازة في عسير.

وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية باتجاه حارة الضبياني وأحياء سكنية أخرى في شارع الـ50 بمدينة الحديدة، وبثلاثة صواريخ موجهة شرق حيس، واستحدثت جرافة عسكرية تابعة لهم تحصينات قرب نقطة الحاشدي في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، فيما شن الطيران غارة على مديرية الضحي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان ست غارات على مديريات صرواح ومدغل ومجزر في محافظة مأرب، وشن الجيش السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.

وشن الطيران التجسسي ست غارات على شارع الـ50 بمدينة الحديدة ومنطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي ومنطقة الفازة ومدينة التحيتا، في حين استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في كيلو16 وقصفوا بـ 424 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة.

وفي 31 يناير 2022 استشهد مواطن وأصيب آخر بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية كتاف.

وأصيبت فتاة بشظايا قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، كما قصفوا بـ 262 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق، واستحدثوا تحصينات في مديرية حيس والجبلية، فيما شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على حيس.

واستهدف طيران العدوان بثماني غارات منطقة العنين بمديرية جبل حبشي والكدحة في مديرية المعافر وبثلاث غارات منطقة تبيشعة في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، وشن غارة على مديرية رداع بمحافظة البيضاء، وغارة على شوابة بمديرية ذيبين في محافظة عمران.

طيران العدوان شن في محافظة مأرب ثماني غارات على مديرية الجوبة، وست غارات على البلق بمديرية الوادي، وثلاث غارات على مديرية حريب وثلاث غارات على مديرية رغوان وغارتين على مديرية مجزر، كما شن خمس غارات على منطقتي اليتمة والمهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وشن الطيران المعادي خمس غارات على الإذاعة القديمة في منطقة الحصبة بأمانة العاصمة، وثلاث غارات بمحيط مبنى التلفزيون وغارتين على حي الصيانة السكني بمديرية الثورة.