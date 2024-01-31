أخبار اليمن : العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارتين على محافظة صعدة

العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارتين على محافظة صعدة
شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني مساء يوم الأربعاء، غارتين إثنتين على محافظة صعدة.
وكانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية اطلقت امس الثلاثاء عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر.
وشددت على أنه سيتم استهداف تلك السفن ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين.
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