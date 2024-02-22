أخبار اليمن : 4 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة

دوت الخليج -

4 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة

شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم أربع غارات على محافظة الحديدة، وسط تحليق مستمر. 4 غارات أمريكية بريطانية على الحديدةشن طيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم أربع غارات على محافظة الحديدة، وسط تحليق مستمر. وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني أستهدف بـ4 غارات منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة. في ظل استمرار تحليق الطيران الحربي والتجسسي في أجواء المحافظة. وكان العدوان الأميركي - البريطاني قد شنّ في وقت سابق، 4 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، و4 غارات على منطقة العرج، و3 غارات على منطقة الجبّانة شمالي الحديدة.

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