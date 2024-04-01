أخبار اليمن : مشاركة متلفزة لحفيد مانديلا وإبنة جيفارا في مؤتمر فلسطين الثاني بصنعاء

مشاركة متلفزة لحفيد مانديلا وإبنة جيفارا في مؤتمر فلسطين الثاني بصنعاءضمن المشاركات الخارجية المتلفزة، شارك النائب البرلماني بجنوب افريقيا زوليفليل مانديلا حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، في أعمال المؤتمر العلمي الثاني "فلسطين قضية الأمة المركزية" الذي بدأت فعالياته اليوم بصنعاء تحت شعار "لستم وحدكم" بمشاركة محلية وعربية وإسلامية ودولية".

وأُلقيت في الفعالية الافتتاحية كلمات ومشاركات خارجية متلفزة لنخبة من أحرار العالم المتضامنين مع غزة والمناصرين لمظلومية الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم "السياسي والبرلماني البريطاني جورج غالاوي، والفيلسوف الروسي إليكسندر دوغين مستشار الرئيس الروسي فلادميمير بوتين، والنائب البرلماني بجنوب إفريقيا زوليفليل مانديلا حفيد زعيم جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، والكاتب والناشط السياسي الهندي توشار غاندي حفيد الزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي، ومن كوبا إليدا جيفارا ابنة رمز النضال العالمي تشي جيفارا، والسياسي والصحافي العربي ناصر قنديل من لبنان، سلّطت الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة إزاء ما يتعرضون له من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية من قبل العدو الصهيوني.

ودعت الكلمات إلى توحيد صف الشعوب وأحرار العالم والوقوف مع الشعب الفلسطيني لنيل حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتطرقت المشاركات والكلمات إلى موقف اليمن الشجاع والبطولي لمواجهة ثلاثي الشر "أمريكا وبريطانيا وإسرائيل" في البحر الأحمر ومنع عبور السفن الصهيونية والأمريكية والبريطانية من البحرين الأحمر والعربي وكذا السفن المتجهة إلى الموانئ المحتلة.

كما دعت الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط للاقتداء باليمن وتوسيع المعركة لتشكيل ضغط عالمي باتجاه إيقاف مجازر الإبادة الجماعية بحق أطفال ونساء غزة، ومواجهة الهيمنة الغربية والاستكبار العالمي.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالبت الكلمات والمشاركات أحرار العالم إلى توحيد الصفوف لإنهاء هيمنة القوة الغربية وتحقيق العدل والسلام في المنطقة باعتبار المشكلة الإقليمية هي وراء كل المشاكل في العالم.

تخلل افتتاح المؤتمر بحضور أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والقضاء الأعلى، وممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية والجاليات العربية بصنعاء والأحزاب والتنظيمات السياسية ورؤساء الجامعات الحكومة والأهلية وأكاديميين وسياسيين وناشطين وأدباء ومثقفين، قصيدة شعرية معبرة عن القضية الفلسطينية للشاعر عبدالسلام المتميز.

