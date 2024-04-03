أخبار اليمن : توجيهات رسمية لضمان عودة محطة حزيز الكهربائية للخدمة

توجيهات رسمية لضمان عودة محطة حزيز الكهربائية للخدمةتفقد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد احمد البخيتي، اليوم سير العمل بمحطة توليد الطاقة الكهربائية في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

واطلع ومعه وكيل وزارة الكهرباء للشؤون الفنية عبدالجبار الشامي، ونائب مدير عام المؤسسة لقطاع التوليد طارق اسماعيل، على سير العمل في مختلف أقسام المحطة والقدرة التوليدية القائمة فيها والبالغة 36 ميجاوات.

كما اطلعوا على سير العمل في مركز التحكم الإلكتروني وورشة صيانة الرؤوس والمعدات الميكانيكية داخل المحطة.

واستمع البخيتي والشامي وإسماعيل ، من مدير المحطة المهندس علي العلاية، ومدراء التشغيل والصيانة فيها، إلى شرح حول سير العمل وآلية التشغيل والصيانة، وخطوات رفع القدرات التوليدية للمحطة.

كما استمعوا من المهندسين والعاملين المختصين بمركز التحكم إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه المحطة ، واحتياجاتها اللازمة لرفع قدرتها التشغيلية، وتنفيذ الصيانة العمرية الشاملة لها.

وأكد الوزير البخيتي ضرورة الاستفادة من الخبرات الكبيرة والكوادر المؤهلة في المحطة لتنفيذ الصيانة العمرية الشاملة، والعمل بروح الفريق لعودة المحطة إلى الخدمة بكامل طاقتها التوليدية.

وشدد على ضرورة العمل وفق مسارين متوازيين هما الصيانة العمرية الشاملة لكافة وحدات المحطة، وإجراء التحديثات اللازمة فيما يتعلق بالتحكم الالكتروني للمحطة، للحفاظ على المحطة وضمان عودتها للخدمة بشكل كامل.

وشدد وزير الكهرباء على ضرورة استيفاء كل المتطلبات اللازمة لصيانة كافة المولدات، وتوحيد الزيت للمحطة، تفاديًا للأضرار الناجمة عن اختلاف الزيوت للمحطة، وتثبيت نوعية جيدة من الزيوت والتعامل مع المصادر في الخارج بعيدًا عن الوكلاء لضمان الجودة وأسعار أقل، بعد إخضاعه للمواصفات والمقاييس.

ووجه مدير المحطة وكافة المختصين بتقديم مصفوفة متكاملة حول المشكلات التي تواجه سير العمل، والحلول والمعالجات الخاصة بها وخصوصًا فيما يتعلق ببعض المعدات التي يتطلب صيانتها في الخارج.

كما وجه بتكليف فريق يضم ثلاثة مهندسين من الوزارة والمؤسسة ومحطة حزيز لإعداد دراسة مسحية لإضافة محطة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 4 ميجاوات ضمن محطة حزيز.

كما وجه ادارة المحطة بسرعة إنزال مزاد علني لبيع مخلفات الزيوت والوقود في المحطة والبالغة 150 ألف لتر، للاستفادة من المبالغ التي ستعود منها في تغطية شراء قطع غيار للمحطة.