أخبار اليمن : ذوبان الجليد يغرق مدنا روسية

ذوبان الجليد يغرق مدنا روسيةبعد ارتفاع في منسوب مياه الأنهار، أعلنت روسيا، الاثنين، أن الفيضانات اجتاحت أكثر من 10 آلاف منزل في مناطق الأورال وفولغا وغرب سيبيريا، فيما تواصل أجهزة الطوارئ إخلاء مدن.

وكانت روسيا قد أعلنت، حالة طوارئ فيدرالية في منطقة أورينبورغ، حيث غمرت مياه نهر الأورال مساحة كبيرة من مدينة أورسك، بينما يرتفع منسوبه إلى مستويات خطيرة في مدينة أورينبورغ.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على منصات التواصل الاجتماعي، إنه “في أراضي سيبيريا وبرفولجي (منطقة الفولغا) والمناطق الفيدرالية المركزية، يُتوقع ارتفاع في درجة حرارة الهواء وذوبان الثلوج بشكل نشط وتشكل أنهرا”.

وأضافت أن المياه “أغرقت أكثر من 10400 منزل سكني”.

فيما أجلت روسيا بالفعل آلاف الأشخاص غالبيتهم في منطقة أورينبورغ القريبة من كازاخستان.

وغمرت المياه مساحة كبيرة من مدينة أورسك، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بانهيار سد مجاور.

بدوره، حذر وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، أمس الأحد، من أن الوضع “حرج” في مدينة أورسك بمنطقة جبال الأورال، بعد يومين من انهيار سدّ واضطرار السلطات إلى إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص، وفق رويترز.

وأعلنت سلطات منطقة أورينبورغ أن منسوب نهر الأورال في أورسك “انخفض بمقدار 9 سنتيمترات” لكن مستويات المياه في مدينة أورينبورغ التي تعد قرابة 550,000 نسمة، بصدد الوصول إلى عتبات خطيرة.

( وكالات)