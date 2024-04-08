أخبار اليمن : تعليمات وقائية هامة لمرتادي متنزهات العيد

تعليمات وقائية هامة لمرتادي متنزهات العيداستكمل فرع مصلحة الدفاع المدني بمحافظة صنعاء، الاستعدادات والتجهيزات للتعامل مع أية حالة طارئة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير فرع المصلحة بالمحافظة الدكتور سامي الجبوبي أنه وتنفيذاً لتوجيهات رئيس المصلحة تم وضع خطة متكاملة لتقديم الخدمات للمواطنين، خصوصا في ظل التوقعات بارتفاع وتيرة الحركة السياحية الداخلية خلال عطلة العيد.

وأشار إلى أنه تم توزيع فرق الغطس المتخصصة بالقرب من السدود والتجمعات المائية لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين، وتقديم المساعدة لهم.

ودعا الدكتور الجبوبي الجميع إلى اتباع سلوك وقائي خلال التنزه في أيام العطلات، خاصة في الأماكن الطبيعية الوعرة، ومناطق تجمع المياه والمناطق الزراعية.

وأهاب بالجميع الابتعاد عن المناطق غير المخصصة للسباحة مثل البرك الزراعية، والسدود، وعدم ترك الأطفال بالقرب منها، وأخذ الحيطة والحذر في برك السباحة الخاصة لا سيما برك المزارع والمسابح التي صار البعض يلجأ لاستئجارها أو استخدامها للتنزه مؤخراً.

وأشار إلى أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع السيول والمناطق المنحدرة والشاهقة، وعدم السماح للأطفال بالابتعاد عن مكان تواجد الأهل، وكذا التنبه من الأماكن التي يوجد بالقرب منها آبار أو حفر والتي قد تمثل خطورة على الأطفال.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مدير فرع المصلحة دعوته الى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التنقل في الطرقات السريعة والالتزام بالسرعة المسموح بها تجنبا لوقوع حوادث السير المؤسفة.

وأكد أن سلامة الجميع هي الغاية التي ينشدها الدفاع المدني للمواطنين وقضاء الأوقات السعيدة بعيدا عن كل ما يعكر صفوهم، مشيرا إلى ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 191 إذا دعت الحاجة لذلك.