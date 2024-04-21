أخبار اليمن : تحذير من أمطار رعدية متفاوتة الشدة في الساعات المقبلة

تحذير من أمطار رعدية متفاوتة الشدة في الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة تؤدي إلى تدفق السيول تصحبها حبات البرد أحيانا على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء، مرتفعات لحج وأبين.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على هضاب ومرتفعات وصحارى محافظات حضرموت، شبوة، مأرب والجوف.

وحسب المركز قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ريمة :72.5 ملم، الضالع : 20.9، عتق : 6.2، إب- السدة : 4.4، ذمار : 04.3، طور الباحة : 1.3، الشحر : 0.8.

وتراوحت كميات الهطول في محافظة تعز بين 13.8 -41.6 ملم، أمانة العاصمة بين 0.2ـ 27 ، إب- بعدان 0.8، صعدة 0.6 ملم ، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد بعضها غزيرة تدفقت على إثرها السيول على مناطق من المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء، لحج، الضالع، عمران، ذمار، شرق صعدة، المحويت.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بعدم عبورها أو التواجد في مجاريها، أو عبور الجسور الأرضية خاصة عند تدفق السيول.

كما حذر من الصواعق والانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب، ومن الرياح الشديدة الهابطة من السحب المزنية وتساقط حبات البرد.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة كل بحسب موقعه واختصاصه أخذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

