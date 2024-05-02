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أخبار اليمن : الاحتلال يحتجز جثامين 500 شهيد فلسطيني

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المؤتمر نت - الاحتلال يحتجز جثامين 500 شهيد فلسطيني
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المؤتمر نت - أعلنت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، اليوم، عن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجازها جثامين 500 شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات

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دوت الخليج -
الاحتلال يحتجز جثامين 500 شهيد فلسطيني
أعلنت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، اليوم، عن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجازها جثامين 500 شهيد في مقابر الأرقام والثلاجات، بينهم جثامين 58 شهيدا، منذ مطلع العام الجاري، قبل أن تفرج عن أربعة منها في أبريل الماضي.

وأكدت الحملة، في بيان، أن جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في مقابر الأرقام والثلاجات تعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة، لا سيما وأن أبواب القضاء في دولة الاحتلال شبه موصدة في وجه أهالي الشهداء، لاستخدام هذه الجثامين كرهائن وأوراق مساومة في قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر حتى اليوم عن 34 ألفا و596 شهيدا و77 ألفا و816 جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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