أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34654

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 34654أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34 ألفاً و654 شهيداً و77 ألفاً و908 مصابين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة، لافتة إلى أنه لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيا، وإصابة 41 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.