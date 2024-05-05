أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء حارة

توقعات بهطول أمطار متفاوتة وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات سقطرى، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، لحج، الضالع تعز وإب.

وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من محافظات حجة، المحويت، صنعاء، ريمه وذمار.

وأشار المركز إلى أن الأجواء قد تكون حارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية أثناء النهار وتتراوح درجات الحرارة بين 35-41 درجة مئوية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في سقطرى: 9.6 ملم، حجة: 0.2، الغيضة: 0.1ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على محافظات تعز، لحج، الضالع، البيضاء، أبين، شبوة وحضرموت وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من هطول الأمطار والعواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار أو تكون الضباب أو الشابورة المائية.

كما حذر من الأجواء الحارة أثناء النهار في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية.