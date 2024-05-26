أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35984

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 35984ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفاً و984 شهيداً، و80 ألفاً و643 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 81 مواطنا وإصابة 223 آخرين بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الثالث والثلاثين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.