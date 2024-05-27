أخبار اليمن : الأونروا: الهجمات على رفح مروعة

الأونروا: الهجمات على رفح مروعة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، إن التقارير الواردة عن شن هجمات على عائلات تسعى لملاذ آمن في رفح بالطرف الجنوبي من قطاع غزة "مروعة"، في إشارة إلى "محرقة الخيام" التي راح ضحيتها أمس عشرات النازحين الفلسطينيين بين شهيد وجريح.
وكتبت الأونروا على منصة إكس "المعلومات الواردة من رفح حول شن المزيد من الهجمات على العائلات التي تسعى للمأوى مروعة".
وأضافت "هناك تقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا منهم أطفال ونساء، بين القتلى. غزة جحيم على الأرض. والصور التي التقطت الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك".
كما قال مفوض الوكالة فيليب لازاريني إن الأونروا تعجز عن تأكيد موقع بعض من موظفيها في المنطقة المستهدفة و"قلقة للغاية" على سلامتهم وسلامة جميع النازحين.
وأكد أن 192 من موظفي الوكالة قتلوا في غزة وهو "أمر غير مسبوق".
وأشار لازاريني إلى أن 14 جهة مانحة استأنفت مساهماتها للوكالة وأن الجهة المانحة المتبقية هي الولايات المتحدة.
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