أخبار اليمن : "كلنا أبناء غزة".. مظاهرات حاشدة في باريس

"كلنا أبناء غزة".. مظاهرات حاشدة في باريستظاهر آلاف الفرنسيين في العاصمة باريس، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وهتف المشاركون خلال المسيرة، "كلنا أبناء غزة" و"عاش نضال الشعب الفلسطيني" و"الحرية لغزة" و"غزة، باريس معك"، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، ووضع البعض كوفيات فيما رفع البعض الآخر لافتات كتب عليها "أوقفوا القصف، الحرية لفلسطين"، و"رفح، غزة نحن معك".

وقال فرنسوا ريب وهو أحد منظّمي التظاهرة "البارحة، أُحرق فلسطينيون أحياء جراء قصف إسرائيلي لمخيم للاجئين. لقد شهدنا مقاطع فيديو لعائلات تسحب أحباءها من الخيام المحترقة. إنها مجزرة أخرى".

وأضاف "يضرمون النار في مخيم للاجئين، ويحرقون الناس ونحن لا نستدعي سفيرة إسرائيل لمحاسبتها، إنه أمر لا يطاق".