أخبار اليمن : إيرلندا تعلن رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين

إيرلندا تعلن رسمياً الاعتراف بدولة فلسطينأعلنت جمهورية إيرلندا، اليوم الثلاثاء، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وحضّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "الإنصات إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نراها في غزة".

وكانت دولتا النرويج وإسبانيا، اعترفتا، صباح اليوم، رسمياً بدولة فلسطين.

وقالت الحكومة الإيرلندية في بيان، إنها صادقت على القرار في اجتماع لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء.

وجاء في البيان أن "الحكومة الإيرلندية اعترفت بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله".

وأضاف البيان "سيتم تعيين سفير لإيرلندا لدى دولة فلسطين مع سفارة كاملة لأيرلندا في رام الله".

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي، سايمون هاريس، إن "التحرك يهدف إلى إبقاء الأمل في السلام حيا".

وأوضح في البيان أن "هذا القرار يتعلق بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في أمن وسلام".

وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد أعلنت هذه الخطوة في وقت واحد الأسبوع الماضي، حيث قال قادتها إنهم يأملون في انضمام دول أخرى إلى المبادرة، مؤكدين أنها ستعزز آفاق السلام.

ومع إسبانيا والنرويج وإيرلندا، يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 147، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويأتي الاعتراف الثلاثي من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة، وعلى مستوى العالم، في توقيت مهم وحاسم، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الذي تقوده فلسطين ودول العالم التي تؤمن بالسلام العادل وضرورة إنهاء الاحتلال، في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.