أخبار اليمن : حماس تدين العدوان على اليمن

حماس تدين العدوان على اليمن
أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، العدوان الأمريكي البريطاني على الأراضي اليمنيّة، الذي أدّى إلى عشرات الشهداء والجرحى.. معتبرة إياه انتهاكاً لسيادة اليمن، واستمراراً للسياسة الغربية في قمع الشعوب المتضامنة مع فلسطين.
وقالت الحركة في بيان لها: "ندين بشدّة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العدوان الأمريكي البريطاني الإرهابي على الأراضي اليمنيّة، والذي استهدف منشآتٍ مدنية وأدّى إلى عشرات الشهداء والجرحى".
واعتبرت الحركة في بيانها، هذا العدوان "انتهاكاً سافراً لسيادة اليمن الشقيق، واستمراراً للسياسة الأمريكية والبريطانية الاستعمارية الإجرامية، ولدورها في قمع الشعوب المتضامنة مع شعبنا الفلسطيني، خدمةً للمشروع الصهيوني الاحتلالي التوسعي".
وأكدت حركة حماس وقوفها وتضامنها مع اليمن، أمام هذه "الهجمة الإرهابية".
وأضافت: "نثمّن المواقف الشجاعة للشعب اليمني الشقيق، ومواصلتهم إسناد شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرّض لحملة إبادة صهيونية مدعومة من الإدارة الأمريكية".
ودعت الحركة في بيانها جميع مكوّنات الأمة، والعالم الحرّ، إلى "بذل المزيد من الجهود لوقف مجزرة العصر في غزة، وتقديم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير".
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