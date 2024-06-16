دوت الخليج -

السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهننة بحلول عيد الأضحى المبارك من السيد عبدالملك يدر الدين الحوثي .. جاء فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

الله واكبر كبيرا والحمدالله كثيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحىتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية تهننة بحلول عيد الأضحى المبارك من السيد عبدالملك يدر الدين الحوثي .. جاء فيهابسم الله الرحمن الرحيمالله واكبر كبيرا والحمدالله كثيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا الاخ العزيز الشيخ/ صادق امين ابوراس

رئيس الموتمر الشعبي العام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بمناسبة حلول عيد الاضحي المبارك

يسرني أن أهنئكم بهذه المناسبة سائلين المولي جل وعلا ان يعيده عليكم وعلينا وعلى شعبنا اليمني العزيز وامتنا الاسلامية باالخير واليمن والبركات وان ينعم على شعبنا اليمني والشعب الفلسطيني المظلوم بالخير والفرج والنصر والتمكين .

كما نسال من الله العلي القدير وان يرحم شهدائنا الابرار وان يشفي جرحانا وان يفرج عن اسرانا وان ينصر اخوتنا في غزة بنصره ان الله سميع الدعاء وهو ولي الهداية والتوفيق

وكل عام وانتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم /عبدالملك بدرالدين الحوثي

9 ذو الحجه 1445

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : السيد عبدالملك الحوثي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.