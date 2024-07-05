أخبار اليمن : أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزةتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 273 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

وأفاد مراسلونا، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، والتوغل في حي الشجاعية لليوم التاسع وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة النصر و الفخاري و الشوكة شرقي مدينة رفح.

ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صباح اليوم الجمعة، إن طواقمها الطبية نقلت الليلة الماضية شهيد و3 جرحى جراء استهداف مسيرة بشارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد المواطن بسام خضر وزوجته وأبنائه الثلاثة جراء استهداف منزله بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال غزة.

وأعلن الدفاع المدني فجر الجمعة، انتشال شهيدتين ونقل عدد من الإصابات، موضحًا أنه ما زال طفلين مفقودين تحت أنقاض منزل “البردويل” الذي استهدفته طائرات الاحتلال في حي الدرج بغزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمالي المحافظة الوسطى وشن الاحتلال أحزمة نارية شمال بيت لاهيا شمال غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة “الشواف” جنوب شرق خانيونس؛ أسفر عن ارتقاء شهيدين.

واستشهد المواطن عدلي رضوان وأصيبت زوجته في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة رضوان في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

- المركز الفلسطيني للاعلام