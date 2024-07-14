أخبار اليمن : الشوافي: هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة

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الشوافي: هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن توسع هطول الأمطار لتشمل معظم المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة. الشوافي: هذا ما سيحدث خلال الساعات القادمةكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن توسع هطول الأمطار لتشمل معظم المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة. وقال الفلكي الشوافي، "تشير خرائط وبينات نماذج الطقس من اليوم وغداً يبدأ توسع الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة بشكل ملحوظ لتشمل عدة مناطق لم تشملها الأمطار الأيام الماضية خصوصاً الهضاب الداخلية". ولفت الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى إستمرار الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والمناطق المحاذية. وحذر الفلكي اليمني المواطنين مما برافق الأمطار من تدفق للسيول وصواعق رعدية وانهيارات طينية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، داعياً إلى متابعة نشرات الطقس.

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