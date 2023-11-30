حماس: عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 نوفمبر 2023 04:37 مساءً - قالت حركة حماس، إن عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال في غزة وقتل الأطفال بجنين والانتهاكات في حق الأسرى.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم الخميس، بأن هناك تقديرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى أن غدا هو اليوم الأخير للهدنة في قطاع غزة، وذلك علي حد قولها.

الخطط العسكرية في جنوب قطاع غزة

وأشارت «يديعوت أحرونوت» إلي أن الولايات المتحدة تريد من دولة الاحتلال مشاركتها الخطط العسكرية في جنوب قطاع غزة.

وزير الخارجية الأمريكي يزور غزة

وفي وقت سابق من اليوم، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن الهدنة في غزة أثبتت نجاحها، معربا عن أمله في استمرارها، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

تأمين تحرير رهائن وتسليم مساعدات إنسانية لغزة

وأضاف بلينكن: 'يسعدني أن أرى وجود أمريكي آخر بين الرهائن المحررين في غزة'.. ووقف القتال أثبت نجاحا في تأمين تحرير رهائن وتسليم مساعدات إنسانية لغزة، ونريد لذلك أن يستمر'.

ووصل بلنيكن إلى إسرائيل، في ثالث زيارة يجريها للمنطقة منذ السابع من أكتوبر الماضى.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن قادة إسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة وسبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة.