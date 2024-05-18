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أحمد جودة - القاهرة - لفت تألق حارسى الأهلى والترجى أنظار الجميع، خاصة وأن الصورة الموجودة في أذهان الجميع أن اللاعب الذي والده كان يعمل في مجال كرة القدم، فإنه مجرد من الموهبة، ولكن هؤلاء أثبتوا عكس هذا تمامًا.

وعندما نتحدث عن أبناء العاملين لا بد أن نذكر مصطفى شوبير حارس الأهلى وهو نجل أحمد شوبير حارس الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، والذى كان له دور كبير مع فريقه وتوج بالعديد من الألقاب برفقة الاهلي والمنتخب.

نهائي أبطال إفريقيا الأهلي Vs الترجي.. شوبير ومميش "أبناء عاملين لكن موهوبين"

بالإضافة إلى أمان الله مميش هو نجل طارق مميش حارس المرمى الترجى التونسى الأسبق، والذى يعمل حاليًا مدربا للحراس مع نادي الأهلي الليبي، هؤلاء من أثبتوا أن ليس كل ماهو أبناء عاملين مجرد من الموهبة بل هو أساس الموهبة.

وكان لمصطفى شوبير وأمان الله مميش حارسا الأهلي والترجي دور كبير في تأهل الفريقين لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشارك مصطفى شوبير في دوري أبطال إفريقيا 7 مباريات نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة، وأيضًا استطاع أمان الله مميش أن يخرج بشباك دون تلقي أي أهداف في 10 مباريات من 11 مباراة خاضها.

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المواجهة المرتقبة بين الفريقين على أرضية ملعب حمادي العقربي (رادس سابقًا)، ويسعى الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الاقتراب من اللقب، قبل لقاء الإياب الذي من المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي السبت المقبل.

ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة الأهلي والترجي عبر شاشة قناة بي إن سبورتس HD6، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط.

