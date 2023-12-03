صحة غزة: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 04:28 مساءً - أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ولم تعلن الوزارة عن أعداد الضحايا أو المصابين حتى الآن.

وقال مراسلنا، إن الأطفال يبحثون عن ذويهم بعد قصف طيران الاحتلال منازلهم في مخيم جباليا.

وأمس السبت، استشهد أكثر من 100 فلسطيني، في قصف طائرات الاحتلال، منزلًا يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا.

وقال منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة، إنه لم يصل أي لتر من السولار إلى مستشفيات شمال قطاع غزة.

وتابع مدير عام الصحة بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي بعد الهدنة أصبح أكثر وحشية ودمارًا.

ولفت البرش إلى أن الاحتلال هدد مرضى غسل الكلى في مستشفى الشفاء، ما أدى إلى خروجهم منه.

وانتهت صباح الجمعة، الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعا بعد خلافات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بشأن الدفعات الجديدة للإفراج عن المحتجزين في غزة.

يذكر أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة قد ارتفعت إلى أكثر من 15207 شهداء وفقا لأحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وكشف المكتب الحكومي في بيان عن أن نحو 70% من الشهداء من الأطفال والنساء، بينهم 280 من الكوادر الصحية، و26 حالة من طواقم الدفاع المدني،

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد المفقودين إلى أكثر من 7500 إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينما بلغت أعداد المصابين 40650 فلسطينيا.