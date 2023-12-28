انخفاض الدولار الأمريكي

انخفاض الدولار الأمريكيانخفض الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الخميس المبكرة، ويتجه لتسجيل تراجع سنوي بعد عامين من المكاسب القوية مع تأثر الأسواق بتوقعات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفض الفائدة العام المقبل.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، لأدنى مستوياته خلال خمسة أشهر إلى 100.81، فيما سجل انخفاضًا يوم أمس بنسبة 0.5 في المائة ويتجه نحو انخفاض بواقع 2.6 في المائة هذا العام ليُنهي عامين متتاليين من المكاسب القوية.

من جهة أخرى صعد اليورو 0.09 في المائة إلى 1.1113 دولارًا ليظل دون أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.1122 دولارًا الذي سجله أمس الأربعاء، لتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 3.7 في المائة في أقوى أداء لها منذ 2020.

أما الجنيه الإسترليني، فقد استقر في أحدث التداولات عند 1.2813 دولارًا وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس، ويتجه الإسترليني لتحقيق مكاسب بنسبة ستة في المائة هذا العام في أقوى أداء له منذ 2017.

فيما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.23 في المائة ليسجل 141.50 للدولار، مقتربًا من ذروته في خمسة أشهر عند 140.95 التي لامسها في وقت سابق من هذا الشهر.