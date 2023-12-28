الذهب يصل لأعلى مستوى

الذهب يصل لأعلى مستوىشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر، وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2086.69 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولاراً، وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14 بالمئة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2096.50 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.42 دولاراً للأوقية، وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب اثنين بالمئة.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولاراً، كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1156.16 دولاراً، ولكنه يمضي إلى تسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.