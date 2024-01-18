تزكية الكويت نائبا اول لرئيس اتحاد الاذاعات العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يناير 2024 05:30 مساءً - اعلن وكيل وزارة الإعلام الكويتية الدكتور ناصر المحيسن تزكية الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية موضحا انه تم ترشيح دولة الكويت لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد ونالت تزكية كافة المشاركين الذين جددوا الثقة في الترشيح الذي يمثله مستشار وزير الإعلام محمد العواش.

وأشار المحيسن في تصريح على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية المنعقدة حاليا في تونس إلى ما تعكسه هذه الخطوة من مكانة اعلامية كبيرة لدولة الكويت لدى الهيئات والمنظمات الإعلامية موضحا أنه تم خلال الاجتماعات عرض التقرير السنوي لإنجازات ومشاريع الاتحاد التي تصب في خدمة المنظمات والهيئات الإعلامية وأبرزها التحول الرقمي في مجال الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف أن إستراتيجية وزارة الإعلام الكويتية وتوجيهات وزير الإعلام عبد الرحمن المطيرى يدفعان باتجاه العمل على مواكبة التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الإعلامية.