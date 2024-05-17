"صلاح السعدني عمدة التشخيص فى بر مصر" في أمسية بمركز إبداع الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، مساء أمس، أمسية جديدة من أمسيات صالون كلام في السيما تحت عنوان" صلاح السعدنى عمدة التشخيص فى بر مصر"، وذلك في مقر المركز بوسط الإسكندرية.

وقال المخرج السينمائي أشرف فايق، إن الفنان الراحل صلاح السعدني، والملقب بـ "عمدة الدراما المصرية"، من أكثر الفنانين تمتعا بحب الجماهير على مدار رحلته الفنية، وهو فنان من نسيج الفن المصرى، راسخ فى وجدان الشعب العربي بما قدمه من أعمال، كما أنه خليط من طبقات الشعب المصري، ومزيج متناغم بين الإنسان الشعبي البسيط والفيلسوف العميق.

وأضاف فايق، أن الفنان الراحل قدم نحو 35 مسرحية، و45 مسلسلا و70 فيلما، وتنوعت أدواره ما بين الفلاح المتمسك بأصوله والثورجي وابن البلد، وصاحب المبادئ في الأحياء الشعبية، والشهم خفيف الظل، وغيرها من الأدوار، مشيرا إلى أنه ستظل عدة أدوار لا ينساها جمهور السعدنى لأنها شكلت علامات في سجل الدراما ومنها "الأسطى حسن" في مسلسل "أرابيسك"، و"نصر وهدان القط" فى "حلم الجنوبى"، والعمدة سليمان غانم في "ليالي الحلمية" الذي منح السعدني لقب عمدة الدراما المصرية والعربية.

وصلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر 1943، كانت أولى أعماله مسلسل الرحيل عام 1960 وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964فى مسلسل الضحية، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائى أكثر فشارك فى عدة أفلام منها الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي ومدرستي الحسناء.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصرى أنشئ في الإسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.