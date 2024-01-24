مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 24 يناير 2024 02:27 مساءً - اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المُتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المُصلين للشهر الرابع على التوالي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

ومن جانب اخر استشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي تشهد قصفا عنيفا منذ أيام، ويعد اليوم هو الـ 110 من العدوان.

وأفادت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد ثلاثة نازحين، وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف الاحتلال البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، ارتقاء 50 شهيدا، و120 مصابا، جراء قصف الاحتلال للمناطق الغربية لخان يونس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعربت منظمة "أطباء بلا حدود" عن قلقها بشأن سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر، بسبب القصف المتواصل في محيطها، مؤكدة وجوب حمايتهم، والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا، منوهة إلى تعذر وصول الجرحى إليه.

وتقصف آليات الاحتلال، محيط المسجد الكبير وسط خان يونس، وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى نحو 25,450 شهيدا، و63 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.