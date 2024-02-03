مجلس النواب الأردني: تصاعد العنف في المنطقة أصبح وشيكًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 05:29 مساءً - قال الدكتور محمود الخرابشة، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الأردني، أن الهجمات الأمريكية بسوريا والعراق، هو عبارة عن إشعال فتيل الحرب بالمنطقة.

وأضاف "الخرابشة"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب والضربات التي تُشن، جاءت نتيجة للرد على القصف والعدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى الدعم الاعمي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، للكيان المحتل.

ونوه رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الأردني، أن بسبب الدعم اللامحدود، كان على الأطراف المضادة أن تتحرك من اجل تخفيف حدة الهجمات على الشعب الفلسطيني.

وتابع، أن الإدارة الامريكية، هناك بينها وبين إيران حالة من الشد والجذب، وبالتالي فخطر الحرب وتصاعد العنف في المنطقة أصبح وشيكًا، بسبب سياسة الولايات المتحدة في التدخل بالصراع.