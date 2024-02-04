فصائل فلسطينية: استهدفنا تجمعا لآليات وجنود الاحتلال شرقي خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 11:29 صباحاً - أعلنت الفصائل الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، أنها استهدفت تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال في منطقة شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بوابل من قذائف الهاون، مؤكدة أن طائرات الاحتلال نقلت مصابين بعد العملية.

وأكدت الفصائل أنها تخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة مع جنود الاحتلال وآلياته في محاور التقدم غربي مدينة خان يونس، بحسب وكالات.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ121 تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.