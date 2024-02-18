حضور خبراء الأزياء إلى المملكة للمشاركة في مستقبل الأزياء في دورته لهذا العام

حضر عددا من خبراء الازياء العالميين الي المملكة لعقد مؤتمر مستقبل الأزياء والذي انعقد في مدينة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود في مدينة الرياض والذي استمر ثلاثة أيام والذي يعتبر أحدي فاعليات السنوية في قطاع الازياء في المملكة العربية السعودية والذي أتاح الفرصة لحضور المؤتمر بعض ورش العمل المتخصصة أمام الراغبين من خلال القيام بالتسجيل عبر المواقع الإلكترونية .

مؤتمر الأزياء في دورته لهذا العام

تهدف النسخة الثالثة من هذا المؤتمر الي العمل علي جمع الغواه في مجال الأزياء من حول العالم والعاملين أيضا بقطاع الازياء في المملكة العربية السعودية وبجانب أيضا تنظيم حلقات النقاش في ورش العمل وجلسات الاسئلة والأجوبة وفرص بناء تلك الشبكات من الخبراء لديها.

وقد أوضحت هذه الشبكات أيضا أن الرئيس التنفيذي لهذه الورش عمل علي رفد المصممين الصاعدين وأصحاب العقول اللامعة في هذا المجال وإيجاد الادوات اللازمة للتطوير من خبراتهم ومهاراتهم.

وأن لهذا المؤتمر مستقبل كبير في تطوير الازياء كقطاع استثنائي داخل المملكة والعمل على التنوع في المشاركات في هذه الصناعة واتاحه الفرص والعمل أيضا على تعزيز مستوى الرفاهية والمعيشة.

وقد استقطبت فاعليات هذا المؤتمر أكثر من ٣٠ مصمم سعودي من ١٠٠ براند للعمل على عرض مجموعاتهم في مركز مدينة الملك محمد بن سلمان غير الربحية والتي أقيمت في مدينة الرياض.