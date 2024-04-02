الذهب يرتفع في ظل تماسك الدولار

الذهب يرتفع في ظل تماسك الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها بقيت دون المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أمريكية قوية بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المئة إلى 2253.94 دولار للأوقية "الأونصة" ليظل دون أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولار الذي سجله أمس الإثنين.. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2274.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بـ 1.1 في المئة إلى 25.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 907.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1008.44 دولار.

وتقوضت مكاسب الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، في حين يجري تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد بيانات أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام ونصف العام خلال شهر مارس .